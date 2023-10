Compartilhar no Facebook

A ponte sobre o rio da Lança, na rua São João Maria, Vila Argentina, que ficou interditada devido ao aparecimento de um buraco da cabeceira formado pela força das águas, já foi recuperada. Os trabalhos aconteceram no início da semana, mas o tráfego permanece em meia pista, até a secagem total do concreto colocado no local.