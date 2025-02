Ponte da Vila Grein é reformada em Mafra

Compartilhar no Facebook

Equipe da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Mafra mantém serviços constantes no interior do Município. São obras de alargamento, patrolamento e empedramento de estradas e também de recuperação de pontes.

Nesta semana, a equipe da secretaria está trabalhando na reforma completa da ponte da Vila Grein. Importante ligação entre comunidades, a ponte está sendo totalmente refeita com recursos próprios do município, numa extensão de 9,5 metros, proporcionando maior segurança para os moradores e garantindo a trafegabilidade no local.