Ponte é construída pela Prefeitura de Mafra na divisa entre Rio do Cedro e Papanduva

A Prefeitura de Mafra concluiu na semana passada a construção da ponte sobre o rio São João na divisa entre as comunidades de Rio dos Cedros e Papanduva, localidade Rio da Ponte, normalizando o trânsito na estrada, utilizada para transporte agrícola. As obras iniciaram em setembro, foram paralisadas devido ao mal tempo e foram retomadas com a melhora. Apesar disso, os serviços foram executados em menos de 30 dias.

A ponte nova, com dimensão de 14m x 5m, vai beneficiar os moradores das duas localidades além das de Avencal do Saltinho, Guarupu, Pedra Fina, Bela Vista e o município de Três Barras.

Segundo a moradora Maria Isabel Vargniak, de Rio da Ponte/Papanduva, essa era uma reivindicação antiga da comunidade. “Foram feitos vários abaixo assinados e infelizmente nunca foram atendidos. Nós moradores que fomos beneficiados com essa obra, só temos a agradecer a administração mafrense que atendeu essa tão sonhada reivindicação dessa ponte, que beneficiará não somente moradores das localidades interioranas de Mafra como também de Três Barras e Papanduva”, disse.

Sem a ponte, os moradores tinham de andar cerca de 35 km para chegar até outra localidade. Na sequência, a Prefeitura de Mafra prosseguiu com o empedramento da estrada no lado que compete ao município.

