A Secretaria de Obras da Prefeitura de Mafra concluiu mais um trabalho de recuperação de pontes e bueiros. Desta vez foi a ponte sobre o rio Santinho, na localidade do Morro do Boa Vista, no Avencal do Saltinho, que sofreu danos com as chuvas que caíram no município e na região no mês de outubro. Ela já está recuperada possibilitando à comunidade o trânsito pela estrada.

