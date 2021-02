Pontes de madeira do interior de Mafra são inspecionadas pela prefeitura

Trabalho é realizado pela secretaria municipal de agricultura, em parceria com secretaria municipal de obras e serviços públicos e com a Amplanorte por meio de sua equipe de topografia

A fim de fazer um levantamento da situação das pontes de madeira no município, a secretaria municipal de agricultura e interior em parceria com a secretaria municipal de obras e serviços públicos e a Amplanorte, começou na última quinta-feira (04), um serviço de verificação do estado das pontes: metragem, tipo de constituição, material utilizado, profundidade do rio entre outros itens pertinentes a sua conservação e manutenção.

Tudo está sendo registrado e fotografado a fim de montar um dossiê completo. A partir deste material será possível pleitear recursos e elaborar projetos resultando em benefícios para a comunidade local e principalmente aos agricultores que transitam com caminhões pesados. Em apenas um dia foram verificadas 14 pontes de um total de 53. De acordo com o secretário da pasta, Adriano Marciniak, “manter as pontes em bom estado de trafegabilidade influencia diretamente na vocação agrícola do município”.