Proporcionar mais segurança aos moradores do Saltinho do Canivete, bem como melhorar a infraestrutura da ponte. Com este objetivo, a Secretaria de obras e serviços públicos iniciou nesta terça-feira a reforma do pontilhão localizado na localidade de Saltinho do Canivete, Vila Bornato.

A estrutura vai ser substituída por duas carreiras de tubos singulares, totalizando 8 metros de extensão. A duração da obra é de aproximadamente uma semana.