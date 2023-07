Pop rock, sertanejo e música gospel esperam pela população no II Festival de Inverno de Mafra

Muita música espera pela população no II Festival de Inverno de Mafra, nos dias 7, 8 e 9 de julho. Elas vão do pop rock ao sertanejo e música gospel, apresentadas por bandas locais e regionais. Serão 3 dias de festa, com cronograma de shows pensado para o entretenimento da população, de forma gratuita.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A abertura oficial do festival será na sexta-feira, às 17 horas. Na sequência, às 19h45min, terá apresentação de banda ecumênica das igrejas de Riomafra, seguida de show nacional com Eli Soares.

O II Festival de Inverno de Mafra terá ainda encontro de motos no sábado, terminando com cicloturismo e encontro de carros antigos no domingo. E mais: área de camping para motorhomes, espaço gastronômico, turismo rural (com fazendinha), artesanato com identidade cultural e outlet, durante todos os dias.

As bandas que estarão presentes no II Festival de Inverno de Mafra serão as seguintes:

Sexta-Feira – 7 de Julho

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– Banda Ecumênica das igrejas de Riomafra;

– Show Nacional de Eli Soares

Sábado – 8 de Julho

– The Hollywood heads – às 14h

– Jonie Walter às 16h30min

– Meu brother às 19h30min

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– Bicho Homem às 21h30min

Domingo – 9 de Julho

– Osiel Araújo às 12h;

– Amélia de Paula às 14h;

– Caravelas às 16h;

– Doctor Beer (Creedence e clássicos do rock) às 18h;

– Sempre os mesmos às 20h.