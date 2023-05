População de Mafra pode contar com atendimento médico em todas as Estratégias de Saúde da Família

Os atendimentos médicos nas Estratégias de Saúde da Família do município de Mafra estão totalmente normalizados e até ampliado o número de profissionais, para melhor atendimento da população.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A partir desta terça-feira, dia 30 de maio, a ESF do Espigão do Bugre, contará com mais um médico para atendimento clínico geral, somando 3 profissionais ao todo naquela unidade, sendo dois deles com carga horária de 40 horas cada e um terceiro com carga horária de 20 horas, para visitas às comunidades do interior da região.

A meta do Prefeito Emerson Maas é “proporcionar à população um atendimento médico de qualidade, em todas as comunidades ou bairros do município”.

14 ESFs e 28 Médicos

Atualmente o município conta com 14 ESFs (incluindo presídio) distribuídos entre cidade e interior, todos contando com pelo um médico clínico geral ou de saúde da família, num total de 28 médicos. Acompanhe na tabela abaixo o número de médicos atendendo nas ESFs, com respectivos turnos.