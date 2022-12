População mafrense dá as boas-vindas ao Papai Noel em noite festiva

Compartilhar no Facebook

Abertura do Natal aconteceu no sábado, 10, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, reunindo as famílias mafrenses

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para saudar as festas de fim de ano, a Prefeitura de Mafra realizou a abertura do Natal na noite de sábado, dia 10, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, com a presença de centenas de pessoas.

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, organizadora do evento, convidou várias escolas para se apresentarem no palco especialmente montado para a ocasião.

Cantata, parque de diversões, distribuição gratuita de pipoca e picolé animaram ainda mais a noite até a chegada do Papai Noel, que veio distribuindo cerca de 60kg de balas (arrecadadas com o comércio local).

Alegria e magia

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Prefeito de Mafra, Emerson Maas, que veio em carreata – desde o posto Malon até a praça – junto ao Papai Noel, disse ser um momento muito feliz por estarem reunidos e comemorando a abertura do Mafra Mais Natal. “Estamos trabalhando muito para fazer o melhor para nossa cidade, priorizando a educação, a saúde, a infraestrutura e todos os demais setores. Há ainda muito a ser feito, mas juntos construiremos uma Mafra cada vez melhor para todos”, disse. Maas convidou a população para prestigiarem as atrações durante a semana, até o dia 23, aproveitando para desejar “um feliz e abençoado Natal” às famílias.

A Secretária de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Emmanuelle Henning agradeceu a presença de todos e junto ao prefeito declarou aberto oficialmente o Mafra Mais Natal. Ela fez questão de agradecer às empresas colaboradoras do evento: Calbos, Grupo Malon, Grupo Mig Supermercados, Moinho Catarinense, Supermercado D’Avilla, Condor Supermercado e Supermercado Joeni Express.

Cantatas

Para alegria dos pais, avós, tios e demais presentes na praça, aconteceram diversas apresentações de cantatas. Na abertura, apresentaram-se as escolas EMEB Mário Goeldner, EMEF Campo da Lança, CEIM Ana Rank, EMEB Bituvinha, CEIM Anjo da Guarda, CEIM Vila Olsen, EMEB Amola Flecha, CEM Beija-Flor, CEM General Osório e EEB Monteiro Lobato e ainda o Coral Luterano Rio Negro. Após as apresentações das escolas, cada criança recebeu ingresso para brincar no parque.

À medida que anoitecia, mais pessoas chegavam à praça para se divertirem ao som de músicas natalinas, desfrutar do parque de diversões ou mesmo aproveitar para passear na noite com clima agradável.

Mais Natal

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ontem, domingo, dia 11, a programação do dia foi cancelada devido à chuva que caiu em Mafra. As escolas CEIM Vila Nova, CEIM Sara Rosa, EEB Santo Antônio e CEMMA irão se apresentar no dia 15, assim como o CEIM Gunther Werner, Banda Santo Graal e Corais Natalinos.

Próximas apresentações na Praça Fer. Miguel Bielecki

– 10 à 23/12/22 às 18 horas – Parque de diversões e Feira de artesanato local.

– 16/12/22 às 18 horas – CEIM Nossa Senhora das Graças, EEB Gustavo Friedrich, CEIM Restinga, Colégio Excelência, CEIM Faxinal, CEIM Comecinho de Vida, EEB Tenente Ary Rauen.

– 17/12/22 às 18 horas – EMEF São Lourenço, EI Passo Da Cruz, CEIM Portão São Lourenço, Colégio Mafrense.

– 18/12/22 às 18 horas – Escola Agrícola, CEIM Breno Cauan Garcia, CEIM Fiorige Bona.

– 19 à 23/12/22 às 18 horas – Apresentações com artistas mafrenses.