População pede melhorias na sinalização de cruzamentos em ruas centrais de Mafra

Atendendo solicitações da população e com base no Código e Trânsito Brasileiro (CTB) e do convênio de trânsito, a Guarnição Especial de Mafra (GEMFA) vai preparar um relatório técnico operacional ao trânsito no cruzamento da av. Frederico Heyse com a rua São João Maria no Alto de Mafra.

O objetivo é fornecer informações para melhorias na segurança e sinalização do cruzamento a Prefeitura de Mafra.

Segundo a PM, o local hoje é um dos pontos com maior número de circulação de veículos do município, pois serve de acesso a vários bairros e como rota alternativa a av. Frederico Heyse, e também por estar perto da sede da Prefeitura e do Hipermercado Condor.

ACESSO AO CONDOR

Outro problema na Avenida Frederico Heyse é no acesso ao estacionamento do Hipermercado Condor para os motoristas que vem do Alto de Mafra.

O espaço do canteiro central está totalmente desalinhado com a entrada do estacionamento, fazendo com que o motorista entre pela contramão, ou tenha que fazer um contorno na via e retornar, gerando caos no local.

ACESSO A RUA JOSÉ CASSIAS PEREIRA (TREVO UNC)

O mesmo se repete na Avenida Nereu Ramos, quando um veículo que vem do trevo e deseja entrar na rua José Cassias Pereira, na altura do “trevo da UnC”. Não há espaço para uma conversão simples, o que obriga o motorista a fazer o contorno mais adiante (na altura do bar Kady) e retornar. Outro ponto que causa transtornos e maior risco de colisões. Há anos, a Gazeta cobra, junto com a população, uma rotatória no local.