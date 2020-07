População pode se cadastrar para fazer teste gratuito do coronavírus

Já está disponível no site oficial da Prefeitura de Mafra a testagem rápida para Covid-19, direcionado à população assintomática. O “Testa Mafra Covid-19” é um inquérito epidemiológico, o qual servirá para acompanhar a curva de crescimento dos casos positivos para a doença no município, assim como para traçar ações de enfrentamento, promoção e prevenção da saúde em Mafra. O prefeito Wellington Bielecki reforça que o resultado desta testagem rápida com a população vai mostrar a realidade de como está a proliferação do coronavírus em cada bairro. “Com isso, vamos intensificar as medidas de proteção, conforme a região”.

DINÂMICA

Foram adquiridos 3.500 testes rápidos, que tem a função de abranger pessoas residentes nos diferentes bairros e localidades da cidade. O interessado em participar da testagem rápida para Covid-19, que reside na área urbana de Mafra, deve acessar o site oficial da Prefeitura de Mafra, link “Testa Mafra Covid-19″ até o dia 06 de julho. Deverá ler os termos para participação e os critérios e aceitá-los. No dia 07 de julho será realizado o sorteio, distribuído proporcionalmente pelos bairros. Caso a pessoa seja selecionada, será feito o agendamento, com data, local e horário para realização do teste rápido, a fim evitar aglomerações.

A partir do dia 10 até o dia 15, será feito o cadastro dos moradores do interior do município, com um novo sorteio.

A secretária da pasta, Jaqueline Fátima Previatti Veiga lembra que mesmo se a pessoa testar negativo para Covid-19, isso não a exclui da necessidade de intensificação das medidas não farmacológicas de prevenção: como uso de máscara, manutenção do distanciamento social, uso da etiqueta respiratória e utilização recorrente de álcool gel e/ou lavagem das mãos com água e sabão.

PARA PARTICIPAR

1 – Acesse: www.mafra.sc.gov.br, link: Testa Mafra Covid-19 ou http://177.54.146.52/fusion/custom/mafra/cadastroTesteCovid/#inicio

2 – Leia os termos de participação e critérios

3 – Aceite-os para participar

4 – Aguarde o sorteio (processo de seleção em que cada paciente tem a mesma probabilidade de ser sorteado para formar a amostra).

5 – Para quem não possuir acesso à internet nos bairros, pode procurar as unidades de saúde ou as agentes comunitárias e realizar o cadastro.