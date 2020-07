Postos que comercializam bebidas alcoólicas são fiscalizados em Mafra

Neste último final de semana se constatou muitas aglomerações em alguns postos de combustíveis em Mafra, onde os consumidores migraram dos bares para estes estabelecimentos após a publicação do decreto municipal proibindo a venda de bebidas alcoólicas após as 22h

Cumprindo o que determina o decreto municipal nº 4331 de 23 de junho de 2020, a Vigilância Sanitária de Mafra (VISA) iniciou na sexta-feira, 26 de junho, visitas a estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas. Esse trabalho está sendo feito em conjunto com as polícias militar e civil e corpo de bombeiros.

De acordo com o diretor da VISA, Alessandro Belém, está previsto um cronograma de vistorias nestes estabelecimentos como bares, lanchonetes, restaurantes, lojas de conveniências e postos de combustíveis. O objetivo deste trabalho é orientar e verificar o cumprimento do decreto municipal e demais normas de prevenção à propagação da Covid-19.

Neste último final de semana houve grande consumo de bebidas alcoólicas nos postos de combustíveis de Mafra, em virtude dos decretos dos municípios de Mafra e Rio Negro que proíbem a venda e o consumo delas após as 22h bem como nas vias públicas. Devido a esta migração a PM e a Visa estarão atuando com mais rigor a fiscalização nestes estabelecimentos a fim de que seja cumprida a lei e se evite aglomerações, como o ocorrido neste final de semana em alguns postos de combustíveis em Mafra, onde as sanções podem ir desde uma notificação, multa, até a interdição do posto de combustível.

A preocupação aumenta ainda mais, devido ao número de casos de covid-19 que vem aumentando sensivelmente nas últimas semanas em Riomafra.

O decreto 4331 está disponível no site da Prefeitura de Mafra, link: https://bit.ly/2CSVGjh