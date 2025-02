Praça da Imigração é inaugurada na comunidade de Augusta Vitória em Mafra

Na manhã desta sexta-feira, 14, a comunidade de Augusta Vitória celebrou a inauguração da Praça da Imigração, a primeira praça rural de Mafra. O evento reuniu autoridades municipais, representantes da comunidade e convidados, marcando mais um avanço significativo da Administração Municipal em prol do lazer e bem-estar dos moradores.

A nova praça, batizada em homenagem aos primeiros imigrantes que se estabeleceram na região há quase 100 anos, representa um espaço de convivência e lazer para a população local. A administração mafrense destacou a alegria de entregar um ambiente que promove o encontro e o lazer da comunidade.

A solenidade contou com a presença do prefeito Emerson Maas, que recepcionou o vice-prefeito Carlos Nitz, o presidente da Câmara Municipal, vereador José Marcos Witt, além de demais vereadores, secretários municipais e representantes da comunidade.

Marco para Mafra

O ex-vereador Mario Skonieski, um dos idealizadores da obra, destacou a importância da representatividade do interior junto à Câmara Municipal. “Hoje estamos colhendo o fruto que as comunidades do interior plantaram. Agradeço ao Executivo e ao Legislativo que juntos trouxeram esse legado para o interior”, declarou.

Em seguida, o presidente da Câmara Municipal, José Marcos Witt, destacou a felicidade em participar da inauguração “da praça que embeleza a comunidade”. Ele deixou as portas abertas do Legislativo para a comunidade, convidando a todos para acompanharem as sessões da Câmara que também são transmitidas on line.

O vice-prefeito Carlos Nitz reforçou o “compromisso do respeito ao dinheiro público”, revertido em prol da comunidade. “Que seja um local de felicidade e confraternização”, disse.

Pioneirismo

Há mais de quatro anos, em sua primeira gestão, o prefeito Emerson Maas, esteve na EEB Agusta Vitória, a qual foi a primeira a ser reformada e neste início de ano, inaugura a primeira praça do interior na mesma localidade. “Augusta Vitória está sendo reconhecida como comunidade pioneira com a escola e a praça. Esta é uma ‘praça modelo rural’ a qual vamos replicar para as demais localidades do interior”, afirmou o prefeito. Ele destacou ainda que esta semana a educação de Mafra recebeu o prêmio ‘ouro de educação’, numa cerimônia em Brasília, sendo o município referência em educação e o único do Planalto Norte contemplado. O prefeito Emerson Maas enfatizou ainda a relevância do projeto e agradeceu o empenho de todos os envolvidos.

O diácono Pedro Eloi Ramos fez a benção do local, para que a praça proporcione momentos de felicidade e integração das famílias.

A cerimônia foi concluída com o desenlace da fita inaugural, simbolizando a entrega oficial da Praça da Imigração à comunidade de Augusta Vitória. A Administração Municipal agradeceu a presença de todos e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do município.

Os demais vereadores presentes Ronaldo de Mello Wolski, Everton Demetrio, Dircelene Dittrich Pinto e João Celso Cardoso também destacaram a importância da nova praça para Augusta Vitória e para o município de Mafra como um todo, e a satisfação com a entrega da obra.

Com a palavra: o morador

As amigas Odilene e Juvita Ulbrich participaram da inauguração e aproveitaram a ocasião para testar a academia da saúde. Elas destacaram a importância da praça como um local de lazer e confraternização. “Para nós da terceira idade é muito gratificante ter um lugar para curtir o sol, fazer exercícios e tomar chimarrão, disseram, agradecendo as autoridades pela obra. Já a pequena Yasmin Pscheidt, aluna do 3º ano da escola, disse que gostou principalmente das balanças. “Agora virei brincar sempre no parquinho”.

Sobre a obra

A Praça da Imigração foi construída com um investimento de R$ 234.999,76, provenientes do FINISA e de uma emenda parlamentar da deputada Ana Paula. A execução ficou a cargo da empresa Sovrana Engenharia e Construções Ltda. Com uma área de 612,24 m², a praça oferece estrutura para atividades ao ar livre, como aparelhos de ginástica, parquinho infantil, mesas de jogos, bancos para confraternização e um belíssimo paisagismo.