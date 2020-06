Praça Lauro Müller terá novamente a Feira da Agricultura Familiar

A partir deste sábado (13), a feira de agricultura familiar retorna para a Praça Lauro Müeller, das 7h às 11h30. A liberação segue decreto do Governo do Estado de Santa Catarina, regido pela Nota Técnica 002/2020/DIVS, com a implementação de todas as medidas para funcionamento.

A nutricionista Sandra Helena Turnes, da Secretaria da Assistência Social e Habitação de Mafra, explicou ainda que cada feirante recebeu uma cartilha elaborada pela EPAGRI/CIDASC com o tema Cuidados com o Coronavírus para Produtores e Pescadores de Santa Catarina. “É o momento de contribuir com os produtores locais que também são atingidos pela pandemia”, lembrou Sandra.

QUALIDADE

Os produtos continuam com a mesma qualidade, direto da horta do produtor rural para a mesa do consumidor. Bolachas, pães caseiros, mel e derivados, queijos, geleias e uma variedade de frutas e verduras estão à disposição dos clientes. Anote aí: sábado é dia de feira na Praça Lauro Müller, Alto de Mafra.