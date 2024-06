Praça Walter Schultz na Restinga será revitalizada

Mais uma obra está sendo iniciada pela Prefeitura de Mafra e mais uma praça está sendo revitalizada. Trata-se da praça localizada no loteamento do Conjunto Habitacional Popular “Walter Schultz”, no bairro Restinga. A assinatura da ordem de serviço da obra aconteceu na tarde de quinta-feira, dia 13 de junho, com a presença de moradores do local e autoridades do Executivo e Legislativo mafrense.

A obra será uma realização da Prefeitura de Mafra, com investimentos no valor de R$ 228.500,00, de recursos do financiamento Caixa/Finisa. A praça receberá iluminação nova e lixeiras. Terá revitalizada a quadra de areia e o alambrado. Contará ainda com novas calçadas e o parquinho será melhorado e receberá brinquedos novos.

A administração municipal disse estar muito feliz em poder apresentar à comunidade o lançamento dessa obra tão desejada e esperada, em que a população poderá desfrutar de momentos de lazer, com mais segurança e em um local adequado. O Executivo destacou que nesta mesma semana irá inaugurar a praça da Vila Solidariedade, que foi totalmente revitalizada.

Os representantes do Legislativo municipal, presentes no ato da assinatura de lançamento da obra destacaram que se sentem felizes em poder participar como parceiros de um governo que se preocupa com o bem estar da população.