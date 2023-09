Prefeita em exercício de Mafra recebe convite para participação em fórum em Israel

Na tarde de quinta-feira, 21, a prefeita em exercício, Celina Dittrich Vieira, acompanhada da vereadora Dircelene Dittrich Pinto e de Josias Tomaz da Silva, vereador de Rio Negro, recebeu em seu gabinete, Ezequiel Ramos, Diretor de Relações Institucionais da Hadassa Viagens, empresa especializada em viagens internacionais humanizadas, com ênfase e experiência em Israel e outros países.

Na ocasião, Celina, o prefeito Emerson Maas (ausente na ocasião devido a férias) e a vereadora Dircelene foram convidados a participar do “1º Fórum Brasil Israel”, que será realizado em Israel, durante o período de 11 a 19 de janeiro de 2024, em Jerusalém. O objetivo principal é fomentar o desenvolvimento brasileiro e a aproximação entre os dois países.

Sobre o fórum

Os prefeitos terão a oportunidade de conhecer “in loco” estratégias, sistemas, ciência e tecnológicas israelenses em diferentes segmentos, que poderão ser aproveitados no município, favorecendo o aperfeiçoando da gestão.

Durante o Fórum, ainda, o prefeito poderá assinar acordos de cooperação como o “Cidade Amiga” com Jerusalém, favorecendo o intercâmbio de experiências e conhecimento, o turismo, o apoio mútuo e possíveis celebrações de negócios e parcerias em diferentes áreas.

Entre as diversas áreas englobadas no evento constam: segurança, obras, mobilidade, indústria, saúde, educação, comércio, agricultura, piscicultura e turismo, com acesso direto às tecnologias e ciência de ponta, que transformam soluções no fomento às “cidades inteligentes”.

Interesse para Mafra

Celina agradeceu o convite e disse que vai discuti-lo com o prefeito, pois destacou que “alguns assuntos que serão abordados no fórum poderão suprir carências em diferentes áreas, por meio da disponibilização de tecnologia avançada, como reciclagem, lixo doméstico, resíduos sólidos, água e esgoto, agricultura, segurança, entre outras”. A prefeita em exercício disse ainda que fóruns como este são uma ferramenta valiosa para promover acordos de negócios entre cidades. “Estes eventos facilitam a construção de relacionamentos, a compreensão cultural, o acesso a mercados globais e a tomada de decisões eficazes, desempenhando um papel fundamental na promoção do comércio internacional e no fortalecimento das conexões comerciais em um mundo cada vez mais globalizado”, concluiu.