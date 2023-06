Prefeito atende solicitação de alunos e entrega novo parquinho na EMEB São Lourenço

Alunos da EMEB São Lourenço receberam na manhã de sexta-feira, dia 16, uma grata surpresa do Executivo Municipal: a instalação de “playground” com 5 torres e a visita do prefeito Emerson Maas que foi verificar pessoalmente, junto com a secretária de Educação, Jamine Emannuelle Henning, se tudo estava de acordo com o pedido feito pelos próprios alunos. “Vocês pediram e aqui está o parquinho tão desejado”, falou Maas, lembrando o pedido feito em seu gabinete, em março deste ano. Anunciou ainda outra melhoria para breve na escola, que é a construção de um campo de futebol.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em 2023

Ao todo a administração municipal entregou – somente neste ano de 2023 – um total de 7 playgrounds, dos 10 adquiridos, ao custo total de R$ 314.000,00. Até o momento já foram instalados nas escolas municipais EMEB Colônia Ruthes; CEIM Faxinal ; CEIM Sara Rosa; EMEB Felipe Carvalho Martins; EMEB São Lourenço ;EMEB General Osório; e Centro de Educação do Município de Mafra – CEMMA . Outros três playgrounds ainda serão instalados.

Em 2022

No ano passado as escolas de educação infantil de Mafra receberam os novos parquinhos adquiridos pelo Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, no valor de R$ 1.047.864,24. Na época cada escola recebeu um playground colorido, em madeira plástica, com brinquedos que variam conforme o tamanho da unidade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na sua maioria os parques são compostos por torres, rampas de escalada, escorregadores, pontes positivas e negativas, tubos de ligação, tobogãs e escadas, passarelas e subidas de corda, jogos da velha e subidas e descidas de bombeiros. Todos com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.