Prefeito de Mafra anuncia asfalto para ruas do Espigão do Bugre

O Prefeito Emerson Maas anunciou uma √≥tima novidade para a popula√ß√£o do Espig√£o do Bugre. Ele encaminhou na tarde de ter√ßa-feira, dia 13 de setembro, para in√≠cio do processo de¬† licita√ß√£o, dois projetos de pavimenta√ß√£o asf√°ltica de trechos de 5 ruas naquela localidade. S√£o dois projetos¬† que juntos somam perto de R$ 3 milh√Ķes de recursos pr√≥prios do munic√≠pio. A previs√£o de in√≠cio das obras √© para ainda este ano.

Um deles prevê a pavimentação das ruas Pedro Liebl, Alfaiate Henrique Liebl e Pioneiro João Rank, no valor de R$1.821.291,73. O outro projeto visa a pavimentação das ruas Benemérito André Liebl e Travessa Bom Jesus, na mesma localidade, ao custo de R$ 1.087.673,12.

‚ÄúS√£o dois projetos que est√£o indo para licita√ß√£o, para contrata√ß√£o da empresa respons√°vel pela obra‚ÄĚ, declarou Maas, destacando¬† que a gest√£o est√° trabalhando muito para que ‚Äúmuito mais¬† asfalto possa ser entregue para a toda popula√ß√£o‚ÄĚ.