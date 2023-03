Prefeito de Mafra busca solucionar problema das grandes filas de espera na saúde

O Prefeito Emerson Maas realizou na semana, viagem para Florianópolis, onde esteve em visita a vários órgãos e instituições do Governo do Estado. Na Secretaria de Estado da Saúde, participou de reunião com a  Secretária Carmen Zanotto com quem discutiu formas para solucionar o problema das grandes filas de espera para exames e cirurgias que existem hoje no sistema de saúde e que são de competência do Governo do Estado.

Dentro do Sistema Único de Saúde – SUS, o município de Mafra é responsável apenas pela baixa complexidade, que são os postos de saúde (ESFs) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A média complexidade, que são as consultas, exames e procedimentos especializados são de responsabilidade do Governo do Estado.

O prefeito Maas explicou que, durante o seu  mandato tem feito o possível para diminuir a demanda de média complexidade, agilizando consultas e cirurgias agendadas pelos munícipes. “Seja através de vínculo com hospitais e clínicas particulares, temos sempre como foco e objetivo melhorar a saúde dos moradores de Mafra e garantir um futuro saudável em nossa cidade”, afirmou.

Acompanharam a reunião o Secretário de Saúde de Mafra, Plínio Saldanha de Oliveira e o Dr. André Flores Agostini.