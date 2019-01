Prefeito de Mafra compõe diretoria do Conselho Executivo da FECAM

Na tarde da última terça-feira (15) aconteceu no Auditório Milton Fett, da FIESC (Federação das Indústrias de Santa Catarina), em Florianópolis a cerimônia de posse da nova diretoria da FECAM (Federação Catarinense de Municípios) para a gestão 2019/2020. O ato contou com a presença de diversas autoridades, entre elas a do governador, Carlos Moisés, da vice-governadora, Daniela Reinehr, representantes dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), e demais lideranças.

O prefeito de Mafra, Wellington Roberto Bielecki é o único representante do Planalto Norte que atuará na diretoria executiva da FECAM, e estará representando a AMPLANORTE (Associação dos Municípios do Planalto Norte), que compreende a região composta pelos municípios de: Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e Três Barras.

Segundo o prefeito Wellington Roberto Bielecki “pela primeira vez um município do Planalto Norte compõe a diretoria da FECAM. Essa conquista é muito importante para Mafra e para os municípios que compõe a AMPLANORTE, e pretendo trabalhar para fortalecer ainda mais a nossa região”, concluiu.

A FECAM

“Com uma trajetória de mais de 30 anos à frente do Movimento Municipalista em Santa Catarina, a Federação Catarinense de Municípios – FECAM, em parceria com as 21 Associações de Municípios do estado, vem colecionando conquistas em prol do crescimento e desenvolvimento dos Municípios do estado e, consequentemente, da melhoria da qualidade de vida da população. O objetivo da entidade é o de fortalecer a gestão pública municipal e dar voz aos prefeitos. A FECAM acredita que com dedicação, empenho e persistência, podemos transformar a realidade dos Municípios, colocando-os em posição de destaque entre os entes federados. É com a força da união dos Municípios que a entidade segue defendendo os interesses do movimento municipalista e levando-o mais longe a cada dia”.