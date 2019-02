O prefeito de Mafra Wellington Roberto Bielecki, juntamente com a comitiva de prefeitos que compõe a Amplanorte (Associação dos Municípios do Planalto Norte), nos dias 12 e 13 de fevereiro, está em Brasília-DF, participando de diversas audiências com senadores e deputados federais com intuito de buscar emendas parlamentares de interesse do município e da microregião da Amplanorte, além de discutir assuntos e apresentar demandas e pautas da região.

