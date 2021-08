Prefeito de Mafra é entrevistado por alunos da Escola Campo da Lança

Atividade faz parte de trabalho escolar que será apresentado a toda escola “A Mafra que eu quero e a Mafra que eu posso fazer”

Quais os maiores problemas encontrados no município e quais as ações que estão sendo desenvolvidas para solucioná-los. Esta foi a pauta que os alunos do 5º ano da EMEF Campo da Lança debateram com o prefeito Emerson Maas na última sexta-feira, 20. Os alunos Maria Clara, Andrei, Felipe, Pedro, Letícia e Lainara, com idades entre 10 e 11 anos, foram recebidos no gabinete e contaram que estão participando do trabalho escolar “A Mafra que eu quero e a Mafra que eu posso fazer”, com a tarefa de fazer uma reportagem com o prefeito.

Preparados para o amanhã

Ao questionarem o prefeito sobre os problemas enfrentados desde que assumiu a gestão, Maas explicou que são muitos, como financeiros, de infraestrutura, falta de rede de esgotamento sanitário, saneamento, manutenções em escolas e ruas, entre outros. Ele explicou que tem muitos desafios ainda pela frente, mas muita vontade de fazer “uma Mafra melhor para todos”, principalmente investindo em melhorias na educação. “Vamos valorizar a educação melhorando os equipamentos da escola como computadores e laboratórios, fornecendo uniformes e levando o empreendedorismo para dentro da sala de aula”, disse. O prefeito explicou ainda como é feito o planejamento de ações com as secretarias e ainda transmitiu uma mensagem a todos os alunos da escola: “Nunca desistam, por mais que tenham dificuldades. Tenham visão de futuro e se preparem para o amanhã. Determinem o objetivo e nunca deixem de lado os valores, principalmente a humildade”.

Prefeito de A a Z

A diretora da escola, Marilda Mets e a professora Luzia do Carmo Rodrigues Taborda aproveitaram a ocasião para entregar uma carta em metro confeccionada pelos alunos, contendo qualidades em ordem alfabética de A a Z, como por exemplo: T (trabalhador), U (útil), S (sábio), R (responsável), O (otimista, ousado), etc.

Para finalizar a visita na prefeitura, os alunos foram convidados a conhecer os demais departamentos.

Antes de chegarem à prefeitura, conforme lembrou a diretora, os alunos visitaram a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura e a Câmara de Vereadores. Eles entrevistaram a secretária da pasta Jamine Henning e a Presidente da Câmara de Dircelene Dittrich Pinto.