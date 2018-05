Prefeito de Mafra emite três decretos para diminuir impactos da crise

Visando diminuir os impactos da paralisação nacional que vem afetando diretamente o município, o prefeito Wellington Bielecki assinou na manhã desta terça-feira, 29, três decretos emergenciais, sendo um deles criando o Gabinete de Gerenciamento Crise (Decreto nº 4120), outro decretando ponto facultativo nos órgãos da Prefeitura de Mafra, de hoje, 29, a partir das 12 horas, dia 30 (quarta-feira) e 04 de junho (próxima segunda-feira) o dia todo (Decreto nº 4121) e outro ainda (Decreto nº 4119) que se refere ao estacionamento de caminhões em logradouros do município.

GABINETE DE GERENCIAMENTO DE CRISE

Com a persistência da paralisação dos caminhoneiros no país, decorrendo daí a falta de abastecimento de vários itens de primeira necessidade, que afetam a sociedade de Mafra, por consequência, a Administração Pública Municipal, criou o Gabinete de Gerenciamento de Crise, composto pelas seguintes autoridades: Prefeito Municipal; Vice-Prefeito Municipal; Secretário de Administração; Secretário da Fazenda e Planejamento; Procurador-Geral do Município; Chefe da Defesa Civil de Mafra; Presidente da Câmara de Vereadores de Mafra; Delegado Regional de Mafra; Tenente Coronel Comandante da Guarnição Especial de Mafra; Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Mafra e Inspetor da Polícia Rodoviária Federal de Mafra. Dentre os artigos do decreto, destaca-se que os serviços considerados essenciais como saúde, defesa civil e transporte de pacientes ficam de sobreaviso para atendimentos classificados como emergenciais. Os serviços de coleta de lixo orgânico e hospitalar não devem sofrer solução de continuidade. As empresas que comercializam combustíveis devem assegurar prioridade para atendimento dos serviços públicos essenciais, como transporte de paciente, distribuição de medicamentos, coleta de lixo orgânico e hospitalar e de gêneros alimentícios e outros que podem ser assim definidos pelo Gabinete de Gerenciamento Crise.

EDUCAÇÃO

De acordo com o decreto que cria o Gabinete do Gerenciamento de Crise, ficam suspensas as aulas das escolas públicas municipais, sem prejuízo de recuperação posterior do calendário escolar. Já o ensino fundamental permanecerá sendo atendido, em regime de urgência, com concentração na Escola Anjo da Guarda em razão da escassez de gás e de merenda escolar.

ESTACIONAMENTO DE CAMINHÕES

Segundo o decreto nº 4119, fica autorizado que qualquer caminhão, independente de modelo e tonelagem, pode estacionar nos logradouros municipais, exceto nas seguintes vias: Avenida Nereu Ramos; Rua Tenente Ary Rauen; Avenida Felipe Schmidt; Avenida Marechal Teodoro da Fonseca; Avenida Frederico Heyse; Avenida Coronel José Severiano Maia. Tal medida visa deixar os acostamentos da BR-116 livres para circulação de veículos, em particular os veículos de emergência, a fim de proporcionar mais segurança no trânsito na rodovia.

PALAVRA DO PREFEITO

Tais medidas, segundo o prefeito, são maneiras de contornar os transtornos gerados pela paralisação. “Frente a esta situação, optamos pela emissão dos decretos, a fim de reduzir as dificuldades vivenciadas pelos servidores da prefeitura e dos cidadãos mafrenses, pois muitos dependem do transporte coletivo, que já teve a frota reduzida ou mesmo daqueles que utilizam veículo próprio. Também estamos enfrentando a situação com medidas que atingem diretamente a população, uma vez que a falta de abastecimento de combustível, gás e gêneros de primeira necessidade prejudicam as suas atividades”, declarou.