Prefeito de Mafra encaminha projeto de lei que tem como objetivo valorizar o servidor efetivo

Com o objetivo de valorização do servidor efetivo municipal, o prefeito Emerson Maas envia nesta quarta-feira (03), o Projeto de Lei Complementar nº 001 à Câmara Municipal para votação urgente.

Para tanto, o prefeito deve nomear cinco membros – servidores efetivos – aos quais competem, dentre outras atribuições legais, proceder com os atos necessários para a avaliação da promoção por desempenho e da promoção por aperfeiçoamento dos servidores públicos municipais.

Cabe destacar que com as avaliações em dia, é possível fazer um perfil atual do servidor, de acordo com suas competências adquiridas, bem como avaliar sua pontualidade, assiduidade, entre outras atribuições pertinentes ao serviço público.

A última avaliação por merecimento foi realizada em 2019, referente aos anos avaliativos de 2015 e 2016 e por aperfeiçoamento (cursos) em 2016, referente aos anos de 2014 e 2015.