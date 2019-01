Prefeito de Mafra irá compor diretoria da FECAM na gestão 20192020

Uma chapa única liderada pelo prefeito de Tubarão (AMUREL), Joares Carlos Ponticelli, foi homologada para comandar a Federação Catarinense de Municípios (FECAM) na gestão 2019/2020. A chapa de consenso foi deliberada pelos prefeitos e prefeitas indicados ao processo eleitoral pelas 21 Associações de Municípios.

Nesta metodologia, já tradicional, o municipalismo catarinense contempla a ampla representação regional e a diversidade política de Santa Catarina. Comandaram a presidência da FECAM nos últimos anos a prefeita de São José, Adeliana Dal Pont, do PSD (2017); o prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni, do MDB (2018); com interinidade assumida pela prefeita de São Cristóvão do Sul, Sisi Blind do PP e, agora, com a indicação de chapa liderada pelo prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli do PP.

“Sempre fui um defensor do associativismo. Estou muito motivado para esse novo desafio. Temos um time com excelentes nomes que têm todas as condições para cumprir as várias demandas e pautas da Fecam”, destaca. Ponticelli foi presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) em 2013, ano em que assumiu interinamente o Governo do Estado por um período de 10 dias. Em 2017, presidiu a Associação dos Municípios da Região de Laguna (Amurel). Em 2018 atuou como membro titular do Conselho Fiscal da Federação Catarinense de Municípios (Fecam). Atualmente é vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos (FPN) – gestão 2017/2019.

A chapa para as eleições da FECAM é também formada pelo prefeito de Balneário Piçarras (AMFRI), Leonel José Martins, como 1º vice-presidente; o prefeito de Itapoá (AMUNESC), Marlon Roberto Neuber, como 2º vice-presidente; o prefeito de Itapiranga (AMEOSC), Jorge Welter, como 3º vice-presidente; o prefeito de Pomerode (AMMVI), Ércio Kriek, como 1º secretário e o prefeito de Mafra (AMPLANORTE), Wellington Roberto Bielecki, como 2º secretário.

O Conselho Fiscal é integrado por oito titulares e sete suplentes, todos prefeitos. Os Conselhos Executivo e Fiscal, juntamente com o Conselho Deliberativo, composto pelos prefeitos que presidem as 21 Associações de Municípios de Santa Catarina, formam uma diretoria pluripartidária e contemplam todas as regiões do estado.

A composição da chapa foi publicada no DOM, conforme prazos que correm com base no regulamento eleitoral. A eleição acontecerá no dia 15 de janeiro, em atos que iniciam às 13h30min, no Auditório Milton Fett, da Federação das Indústrias de Santa Catarina – FIESC.

A posse será realizada após a palestra sobre “Cenários 2019: a política e a economia no radar de Santa Catarina”, que começa às 15 horas. A palestra será apresentada pelo doutor em economia, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Samuel de Abreu Pessôa. Na mesma data e local ocorrem a eleição das outras entidades do Sistema FECAM: EGEM, CIGA, ARIS e CIMCATARINA. A participação do governador Carlos Moisés também é esperada.

A prefeita de São Cristóvão do Sul, Sisi Blind, presidente em exercício da FECAM, registrou sua satisfação. “É uma experiência de composição de diversidade e ampla representação, por intermédio de um processo aberto, democrático e transparente, que desde o início do mês de dezembro, movimentou as Associações de Municípios, com a indicação de representantes, em modalidade única que assegura a participação e controle de todos no processo de escolha”, explica.

CONSELHO EXECUTIVO

Presidente: Joares Carlos Ponticelli, Tubarão – AMUREL

1º Vice-presidente: Leonel José Martins, Balneário Piçarras -AMFRI

2º Vice-presidente: Marlon Roberto Neuber, Itapoá – AMUNESC

3º Vice-presidente: Jorge Welter, Itapiranga- AMEOSC

1º Secretário: Ércio Kriek, Pomerode – AMMVI

2º Secretário: Wellington Roberto Bielecki, Mafra – AMPLANORTE

CONSELHO FISCAL – TITULARES

Alcides Mantovani, Zortéa – AMPLASC

Isamar de Melo, Presidente Nereu – AMAVI

Lírio Dagort, Xaxim – AMAI

Ramon Wollinger, Biguaçu – Granfpolis

Ricardo Rolim de Moura, Águas Frias – AMOSC

Saulo Sperotto, Caçador – AMARP

Thiago Costa, Rio Rufino – AMURES

CONSELHO FISCAL- SUPLENTES

Ademir Madella, Coronel Martins- AMNOROESTE

Emerso Ari Reichert, Ipira – AMAUC

Gianfranco Volpato, Ibicaré – AMMOC

Jaimir Comin, Treviso – AMREC

Jairo Rivelino Ebeling, Cunha Porça – AMERIOS

João Carlos Gottardi, Corupá – AMVALI

Roberto Biava, Timbé do Sul – AMESC

Roberto Molim de Almeida, Ponte Alta do Norte – AMURC