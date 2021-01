Prefeito de Mafra participa da primeira reunião do ano do CODEM

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta sexta-feira (29), na ACIM de Mafra aconteceu a primeira reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Mafra (CODEM) sob a presidência de Francisco Kenji Nishioka. Além dos conselheiros, participaram também os membros da Administração Municipal, Emerson Maas – prefeito de Mafra e os secretários Crisley Maria Fuchs Valério (Fazenda e Planejamento) e João Lázaro Lelis Ferreira (Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania).

Na pauta pré-estabelecida foi repassado o cronograma de trabalho anual do conselho, suas atribuições, apresentação dos novos conselheiros e deliberações sobre o projeto Masterplan – projeto de gestão de desenvolvimento econômico.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Participação do executivo

O secretário João Lázaro apresentou o programa Mafra Cidade Empreendedora, explicando no que consiste, o que vai envolver, desde pessoas, a ações para seu pleno desenvolvimento.

Já o prefeito Emerson Maas falou sobre o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico – FMD. Ele pretende ao longo do ano equacionar recursos para cumprir o que está na lei de criação do Conselho (Lei nº 3484 de 23 de março de 2010). O prefeito também falou sobre o planejamento da prefeitura para este ano, sobre os 30 dias à frente do Executivo e da avaliação que fará após os 100 dias de governo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -