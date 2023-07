Prefeito de Mafra recebe ciclistas mafrenses medalhistas em competições catarinenses e brasileiras

Para apresentar os resultados obtidos em competições em Santa Catarina e no Brasil, os ciclistas mafrenses Ricardo Ciola Correa, Cristiano Iunzkovzki e Lucas Hreczucki Kalinoski estiveram no gabinete do Prefeito Emerson Maas, na manhã desta sexta-feira, dia 14. Eles também trataram de colaboração do município para a manutenção da participação nas competições pelo Brasil.

O trio mafrense é destaca no Estado ocupando as três primeiras posições no campeonato catarinense de ciclismo, com Cristiano em 1º, Lucas em 2º e Ricardo em 3º lugar. Maas parabenizou os atletas e agradeceu por levarem a bandeira de Mafra ao lugar mais alto do pódio.

Os atletas despontam também no Ranking Brasileiro com os seguintes resultados:

– Ricardo Ciola Correa – 1º lugar na categoria A1 (de 30 a 34 anos);

– Cristiano Iunzkovzki – 1º lugar na categoria master A2 (de 35 a 39 anos);

– Lucas Hreczucki Kalinoski – 5º lugar na categoria Sub 30.