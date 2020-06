Prefeito de Mafra recebe contrato do Badesc, de R$ 13,5 milhões, para o asfalto até a nova fábrica de biodiesel

Conforme o prefeito Wellington Bielecki salientou em vídeo divulgado na última terça-feira 09, as obras para a fábrica de biodiesel em Mafra já começaram. Em outro momento do vídeo, o alcaide explicou também que estava seguindo até a capital do estado para receber o contrato com o Badesc que garante os recursos para a pavimentação asfáltica de acesso até a nova fábrica.

A reunião aconteceu ainda na tarde de terça-feira, entre o prefeito Wellington e o presidente do Badesc, Eduardo Machado. O contrato irá viabilizar a obra no Km 9, além de outras obras de infraestrutura no município.

“O investimento que estamos recebendo do Badesc, além de trazer a infraestrutura necessária para que a fábrica de biodiesel da Seara/JBS possa escoar a sua produção, irá beneficiar toda a população da região”, declarou Wellington. “É importante destacar que, como já mostrei no vídeo que divulgamos nas redes sociais, a empresa já começou os trabalhos no local, com as obras de terraplanagem. E no próximo mês está previsto o lançamento da pedra fundamental deste importante investimento que irá gerar empregos e movimentar ainda mais a economia do nosso município”, completou o prefeito de Mafra.