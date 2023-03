Prefeito de Mafra recebe novo comando do Corpo de Bombeiros

Na tarde da última terça-feira, 21, o prefeito Emerson Maas recebeu em seu gabinete os oficiais do comando do Corpo de Bombeiros do município e da região. No encontro, as autoridades conversaram sobre a passagem no comando 4ª Companhia de Bombeiros Militar de Mafra, assumido pelo Major BM Edmilson Duffeck, ex-comandante da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de São Bento do Sul.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ele sucedeu o Major BM Rodrigo Ghisolfi que acompanhou a visita, junto com o Major BM Willian Leal Nunes, comandante do 9° Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Catarina da região do Planalto Norte. Estava presente recepcionando o novo comando, o secretário de Administração, Adriano Marciniak.

Na oportunidade, Maas destacou a inestimável participação do Corpo de Bombeiros na segurança do Município. Agradeceu ao Major Rodrigo, comandante que deixou o cargo e deu as boas vindas ao que assume a responsabilidade de guarnecer a saúde e segurança dos mafrenses.

O Prefeito colocou o Executivo à disposição para a manutenção da parceria e na implantação das melhorias necessárias à realização do relevante trabalho que vem sendo realizado.