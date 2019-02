Prefeito em exercício de Mafra visita Promotor de Justiça

O prefeito em exercício de Mafra, Vicente de Paulo Bezerra Saliba, na tarde da última quinta-feira (31), esteve na sede da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mafra, fazendo uma visita de cortesia ao Promotor de Justiça, Dr. Filipe Costa Brenner.

Na ocasião, foram discutidos assuntos pertinentes aos trabalhos que estão sendo executados por ambas as partes no município de Mafra. O encontro também contou com a presença do Procurador-Geral do Município, Dr. Luiz Fernando Flores Filho e da Diretora de Gestão Administrativa, Deise Corrêa Rocha.