Prefeito Emerson Maas assina contrato para melhorias de infraestrutura no município

O contrato entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura prevê o custeio de  infraestrutura, pavimentação de vias públicas, mobilidade, equipamentos e construções

No dia 11 de setembro, o prefeito de Mafra, Emerson Maas e o Gerente de Carteira PJ Gov – Superintendência Executiva de Governo na Caixa Econômica Federal, Odácio Andrade Antonio Jr., assinaram contrato que possibilitará a destinação de 40 milhões de reais para investimento em infraestrutura, pavimentação de vias públicas, mobilidade, equipamentos e construções no município de Mafra. O prazo total do Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de  Capital – Outras Garantias – é de 120 meses.

O prefeito destacou o impacto positivo que este financiamento trará a Mafra e região. “O planejamento relativo à utilização dos recursos incluiu a pavimentação de significativas vias dentro do município, como a implantação de mais 12km de asfalto. Isto visa satisfazer as necessidades dos residentes e colaborar com o aprimoramento da infraestrutura de Mafra”, declarou.

Ato simbólico para população

Na noite do dia 18, antecedente ao concerto da Banda da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, no Cine Emacite, o prefeito fez questão de repassar esta notícia de interesse a todos os cidadãos presentes e demais autoridades, assinando simbolicamente, na ocasião, o contrato FINISA, tendo como testemunhas a vice-prefeita Celina Dittrich Vieira e a secretária municipal de fazenda e planejamento, Crisley Maria Fuchs Valério. O ato simboliza ainda o lançamento do programa “O futuro de Mafra é agora”.