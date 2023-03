Prefeito Emerson Maas cumpre agenda e realiza reuniões em Florianópolis

Compartilhar no Facebook

Prefeito mantém primeiro contato com nova diretoria da CASAN

As obras que estão sendo realizadas em Mafra, de instalação da rede coletora e estação de tratamento de esgoto e os novos reservatórios de água foram os temas tratados pelo Prefeito Emerson Maas com o novo Diretor Presidente da Casan Laudelino de Bastos e Silva. Os novos reservatórios de água estão nas fases finais de instalação e logo será dado início às operações.

O encontro aconteceu em Florianópolis na última quinta-feira, 16, e contou também com a presença do Diretor de Operação e Expansão da Casan, Pedro Joel Horstmann.

Maas aproveitou a oportunidade e apresentou outras necessidades do município, como novos investimentos para a ampliação da rede coletora de esgotamento sanitário e ainda melhorias no sistema de armazenamento e abastecimento de água do município.