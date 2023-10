Prefeito Emerson Maas recebe a visita dos vereadores Mirins

Compartilhar no Facebook

Nesta quinta-feira, 19, o prefeito Emerson Maas recebeu em seu gabinete um grupo de Vereadores Mirins, acompanhados da vice-prefeita Celina Dittrich e dos Vereadores Sérgio Luis Severino, Dircelene Dittrich e Valdecir Munhoz. O encontro proporcionou uma oportunidade única para os jovens vereadores mirins conhecerem o funcionamento da administração municipal e discutirem questões de interesse da cidade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Diálogo entre as gerações

O encontro, que contou com a presença de 12 Vereadores Mirins, é parte de um esforço contínuo da Prefeitura de Mafra em promover a participação ativa dos jovens na política local e incentivar o diálogo intergeracional. Durante a reunião, Emerson Maas destacou a importância de ouvir as vozes dos jovens cidadãos e incentivá-los a se envolverem no processo democrático.

Ideias e propostas

Os Vereadores Mirins tiveram a oportunidade de compartilhar suas ideias, preocupações e propostas para melhorar a qualidade de vida dos moradores de Mafra. Entre os tópicos discutidos, estavam questões relacionadas à educação, meio ambiente, esportes e cultura. O prefeito se mostrou receptivo às sugestões e se comprometeu a considerá-las no planejamento das políticas municipais.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Aprender com a experiência

O Presidente da Câmara, Sérgio Luis Severino, e os vereadores Dircelene Dittrich e Valdecir Munhoz também estiveram presentes para compartilhar suas experiências e responder às perguntas dos Vereadores Mirins. O encontro serviu como uma oportunidade de aprendizado, onde os jovens puderam entender melhor o papel do Legislativo e do Executivo na governança municipal.

O futuro da política em Mafra

Emerson Maas encerrou a reunião expressando otimismo em relação ao futuro da política em Mafra, incentivando os jovens a continuarem engajados e acreditando no poder da participação cidadã. Ele destacou que a cidade se beneficia quando pessoas de todas as idades se unem para construir um futuro melhor.

Este encontro entre o prefeito Emerson Maas e os Vereadores Mirins é um exemplo de como a administração municipal está comprometida em promover uma cultura de transparência, participação e colaboração com os cidadãos, independentemente de sua idade. A Prefeitura de Mafra continua a valorizar a voz dos jovens e a incorporar suas perspectivas nas decisões que moldam o futuro da cidade.