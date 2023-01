Compartilhar no Facebook

O Prefeito Emerson Maas recebeu na última quinta feira, dia 12, a visita das representantes da equipe de ADV VolleyBras, Jucilene Gonçalves Pereira e Camila Truss, que teve por finalidade agradecer ao apoio da Administração para a implantação da escolinha do VolleyBras no município. A escolinha terá início neste ano, em data ainda a ser definida e será destinada ao público infantojuvenil, devendo ser realizada no ginásio Wilson Buch.