Prefeito Emerson Maas representa Mafra no Summit Cidades 2022

Junto a especialistas em internet 5G, Maas participou do painel “Um ano de 5G no Brasil – desde o leilão até o agora. E daqui para a frente, como seremos impactados com o avanço da 5ª geração de banda larga móvel?”

Nesta semana, o prefeito Emerson Maas esteve em Florianópolis participando da segunda edição do Summit Cidades 2022. O evento reuniu autoridades como prefeitos e gestores públicos, além de empresários e a comunidade acadêmica. O objetivo foi o de debater a eficiência urbana dos municípios por meio da tecnologia.

O prefeito foi convidado para participar do painel “Um ano de 5G no Brasil – desde o leilão até o agora. E daqui para a frente, como seremos impactados com o avanço da 5ª geração de banda larga móvel?” junto a especialistas no assunto, ocorrido no dia 24. Maas enfatizou que “foi uma grande honra” representar Mafra nesse painel. “Mafra é uma cidade que está à frente em questões de tecnologia. Temos a lei nº 4.582, de 13 de abril de 2022, que dispõe sobre os procedimentos para instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação – ETR – autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, nos termos da legislação federal vigente.Portanto, temos suporte legal para incremento à tecnologia”, disse.

De acordo com o prefeito, em Mafra os padrões de ocupação urbana vem se alterando nos últimos anos, sendo necessárias adequações tecnológicas e a lei prevê esta resposta para convergência de infraestrutura.