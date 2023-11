Prefeito Emerson recebe convite para formatura do Projeto “Protetores do Lar”

Na tarde da última segunda-feira, 27, o prefeito de Mafra Emerson Maas, recebeu convite para participar da Solenidade de Formatura dos Protetores do Lar. O convite foi entregue pessoalmente pela cabo Juliana Nasato, do 38º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e pela coordenadora do CRAS Central, Adriana Aparecida Martins. O evento acontece no dia 7 de dezembro, com a presença de militares, autoridades e demais convidados.

O prefeito agradeceu a visita e destacou que “o Protetores do Lar dedica-se a sensibilizar os jovens sobre a importância de combater a violência doméstica, promovendo iniciativas de denúncia e desempenhando um papel crucial na prevenção”. O programa utiliza atividades educativas e palestras, orientamos os alunos a enfrentar essas situações, capacitando-os a agir como guardiões do lar.