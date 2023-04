Prefeito Emerson recebe visita do superintendente regional da polícia penal

Na manhã desta terça-feira, 25, o prefeito Emerson Maas recebeu em seu gabinete o superintendente regional da polícia penal, Fernando Goffi. Na ocasião, deram início às tratativas sobre a possível cessão de um terreno do município à polícia, para posterior construção de uma penitenciária.

Maas sinalizou interesse nesta ação e disse que a obra pode ser feita conforme o modelo de São Bento Sul, de penitenciária industrial, que proporciona trabalho para o detento. “Oferecendo oportunidades, proporciona-se ressocialização aos apenados do Estado. E que esses indivíduos possam sair do sistema prisional melhores do que quando entraram, inclusive com um ofício”, disse o prefeito.

Ressocialização

O superintendete Goffi salientou que se as tratativas avançarem, a instalação de uma penitenciária industrial pode ser um ganho para toda a região, oferecendo perspetivas de trabalho e estudo. “O sistema penitenciário catarinense, é referência para o resto do Brasil, onde quem ganha é a sociedade com o trabalho do apenado, bem como ele que é reinserido na comunidade com uma profissão”, destacou Goffi. Ele lembrou ainda que o sistema é referenciado internacionalmente.

Ao final, o prefeito agradeceu a visita e deixou seu gabinete à disposição da polícia penal para darem continuidade às tratativas sobre o assunto em pauta.