Prefeito entrega ponto de táxi da Praça do Expedicionário totalmente remodelado

Na tarde de sexta-feira, 19 de maio, o Prefeito Emerson Maas entregou aos motoristas cadastrados e à população mafrense o ponto de táxi da Praça do Expedicionário totalmente remodelado. O ponto existente no local foi demolido para dar lugar ao novo espaço, mais amplo, com banheiros e paisagismo.

O valor investido na obra pela Prefeitura Municipal foi de R$ 56.403,16. Segundo Maas, “o novo ponto vai trazer maior valorização para a região central, além de mostrar o cuidado do Poder Executivo com a cidade e também oferecer condições adequadas aos taxistas que utilizam o ponto”, destacou .

Ao todo a administração municipal realizará, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, a remodelação dos 5 pontos de táxi, que juntos somarão R$ 293.936,95 (Processo Licitatório Nº 361/2022 – Tomada De Preços nº 021/2022). Além desse ponto já entregue, estão em andamento as obras de reforma dos seguintes pontos:

– Ponto de táxi da Praça em frente ao Mercado Willner;

– Ponto de táxi da Praça Rio Branco;

– Ponto de táxi da Praça Desembargador Guilherme Abry;

– Ponto de táxi da Rodoviária.