Prefeito Maas apresenta novidades para a comunidade da Bela Vista do Sul

Na noite de terça-feira, dia 6 de junho, a comunidade da Bela Vista do Sul recebeu o Prefeito Emerson Maas, que apresentou duas ótimas notícias para o desenvolvimento da localidade, que são o novo trevo de acesso à Bela Vista e a nova Escola EMEB Abelhinha Feliz. Na ocasião acompanharam o prefeito os secretários municipais, vereadores, representantes da Associação empresarial de Mafra, além de direção, professores e membros da App da Escola.

Abelhinha Feliz

Com capacidade de até 450 alunos, a nova escola Abelhinha Feliz já está em fase de conclusão do projeto. Ela contará com mais de 1.000 m2 de área construída, contendo 5 salas de aula e 2 salas de maternal, totalmente equipadas. O terreno onde a escola será construída já foi adquirido e para a obra, que será realizada com recursos próprios, o município deverá investir cerca de R$ 2 milhões.

Novo trevo da Bela Vista

Outra notícia apresentada por Maas de grande impacto para a comunidade foi o novo trevo de acesso à localidade de Bela Vista do Sul, que está localizada à margem da BR 280, sentido Canoinhas. Diariamente a comunidade corre riscos ao atravessar pelo trevo atual. Conforme Maas explicou, o projeto do trevo a ser construído pelo DNIT, já foi apresentado aos prefeitos da região e terá um custo de R$ 4 milhões. “O novo trevo trará maior organização e dará maior segurança para os moradores da Bela Vista”, afirmou.

Comunidade agradece

A comunidade presente ouviu atenta e gostou das boas novas. Os vereadores foram unânimes em reconhecer as importantes ações que estão sendo realizadas pela gestão do prefeito Maas, atendendo a todas as localidades da cidade e interior. O presidente da Associação dos Moradores, Jair Roeder agradeceu a presença de todos, em especial do Executivo e Legislativo mafrense. Destacou que a nova escola é uma reivindicação antiga da comunidade, que agora será atendida. A diretora de Educação do Município, Sandra Sabatke destacou que a escola Abelhinha Feliz é uma preocupação desde o início da gestão, em 2021. “Quando tomamos conhecimento da situação já buscamos planejar o futuro, visto que uma nova unidade iria aumentar a capacidade de atendimento com maior qualidade e conforto para as crianças da localidade”.

Mais infraestrutura, mais empresas, mais empregos

O presidente da Associação Empresarial de Mafra, Anderson Cristian Luckow parabenizou a gestão e disse que as obras apresentadas são importantes, principalmente em relação ao trevo. “Com mais infraestrutura, mais empresas virão para a cidade e para a localidade, gerando mais empregos para os moradores locais”, declarou. Falou ainda que a Associação é parceira em relação à buscar apoio e recursos para que outras obras necessárias e tão importantes quanto essa, possam acontecer em Mafra.