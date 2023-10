Prefeito Maas assina edital de primeiro lote de Plano de Pavimentação com R$ 15 milhões de investimento

Na tarde de hoje, 26, o Chefe do Executivo Emerson Maas, assinou o primeiro edital de concorrência pública para execução do primeiro lote de obras de pavimentação que serão realizadas em algumas vias da cidade de Mafra. Segundo Maas, este é o primeiro dos cinco lotes de obras que serão realizados até o fim de 2024. Outros quatro lotes de obras de pavimentação serão lançados até o final deste ano.

Neste primeiro lote estão inclusos a Rua Matheus Leick, Rua Servidor Ernesto Martins e a segunda fase do Binário da Vila Nova que contempla partes da Avenida das Torres, Rua Fernando Kuchler e Rua José Frisch.

São aproximadamente R$15.000.000,00 de investimento apenas neste lote. Maas ressaltou que o documento assinado irá para a equipe de licitação para publicação do edital e que este processo de participação de empresas em concorrência para realizar as obras podem levar 60 dias aproximados.

“Queremos ainda até o final deste ano, iniciar a obra e colocá-la a todo vapor para finalizar o mais rápido possível” afirmou.

Estas obras serão concretizadas com parte dos R$40.000.000,00 do financiamento realizado através do FINISA pela Caixa Econômica Federal que serão destinados para pavimentação no município de Mafra.