Prefeito Maas assina ordem de serviço para obras na Vila Solidariedade

Compartilhar no Facebook

Um dos principais locais de encontro da comunidade da Vila Solidariedade, a Praça Central, vai ser revitalizada. A ordem de serviço para início das obras foi assinada no local, na tarde da última sexta-feira,dia 5, pelo prefeito Emerson Maas, tendo os moradores da comunidade, vereadores e representantes da empresa responsável pela obra como testemunhas. Na mesma ocasião anunciou a pavimentação asfáltica da rua Pioneiro Emílio Nunes de Freitas, de entrada do bairro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A obra é uma ação da prefeitura de Mafra, por meio da secretaria municipal de meio ambiente e desenvolvimento urbano e atende às solicitações da Associação dos Moradores da Vila Solidariedade, na pessoa da presidente, Alaídes Taborda.

Para a revitalização, o Executivo está investindo recursos próprios no valor de R$ 260. 655,00 numa área de 2.942,42 metros quadrados. O local receberá a construção de calçadas com acessibilidade, plantio de grama no campo de futebol e alambrado, bancos em concreto, lixeiras, plantio de plantas ornamentais e iluminação. Para o futuro está sendo planejada a instalação de uma academia ao ar livre e parquinho infantil.

Por uma cidade melhor

Falando aos moradores presentes, o prefeito Emerson Maas disse estar muito feliz e grato a Deus por conseguir os recursos necessários. Destacou que as obras que irão acontecer na Vila Solidariedade foram pedidos feitos pela Senhora Alaídes Taborda desde a campanha. Destacou que as obras da praça deverão iniciar em cerca de 10 dias. Disse ainda que, naquele mesmo dia, foi lançado edital para licitação do asfalto da rua. Lembrou que a Vila já recebeu luz de led e disse que “tudo o que pudermos fazer pelos bairros e vilas vamos fazer para podermos ter uma cidade melhor”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O secretário de de meio ambiente e desenvolvimento urbano, Luiz Vidal da Silva Júnior parabenizou a comunidade e destacou a importância de um espaço de lazer apropriado para a comunidade. “Essa obra trará muitos benefícios para os que aqui convivem. Confiem, acreditem, será um trabalho perfeito, digno de nota e de excelência”.

A Presidente da Associação dos Moradores agradeceu ao Prefeito e aos Vereadores que apoiaram as reivindicações. “Muitos passaram e não fizeram nada pela Vila e agora o prefeito Maas está fazendo por nós, com essa obra que vai ajudar muito não somente os moradores da Solidariedade como também das comunidades ao redor”.

Parabéns ao Executivo

Os Vereadores presentes parabenizaram ao Executivo pelas obras que serão realizadas na Vila Solidariedade:

Vereadora Dircelene Dittich Vieira – “É uma alegria trazer mais essa ação da atual gestão. Estamos felizes por saber que esse local de encontro vai ser muito bom para todos os moradores”;

Vereador Rafael Augusto Cavalheiro – “Nosso prefeito e a Câmara de Vereadores estão olhando por essa comunidade. Esse é um marco de que muita coisa boa ainda vai acontecer. Parabéns prefeito Maas”;

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Vereador Valdemar Hoenning – “Sou um entusiasta de que cada comunidade tenha um local de encontro. Parabéns Prefeito Maas, pois uma área de diversão é muito importante para o bairro”;

Vereador Sérgio Luiz Severino – “As coisas estão melhorando muito nessa gestão e esperamos conseguir fazer muito mais obras, como a que acontecerá aqui nessa comunidade, há muito tempo abandonada”.