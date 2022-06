Prefeito Maas assinou ato de início das obras do binário da Vila Nova

Um dia histórico para os moradores da Vila Nova e Jardim América, em Mafra. O Prefeito Emerson Maas lançou na tarde da última quarta-feira, dia 1 de junho, a pedra fundamental dos binários que serão implantados nos dois bairros. A primeira solenidade aconteceu no estacionamento do MIG supermercados, com presença de vereadores, empresários e moradores da comunidade local.

Na solenidade, o prefeito assinou o ato de início da obra, acompanhado do representante da empresa Paviplan, tendo os vereadores como testemunhas. O binário da Vila Nova terá o custo de R$ 3.541.202,81, compreendendo as ruas Ruas Estanislau Maieski e Gustavo Adolfo Friedrich, que receberão melhorias de pavimentação.

O Prefeito destacou que o binário é uma obra muito esperada no bairro, que vai melhorar o fluxo de veículos e ajudar a desenvolver ainda mais o maior bairro do município. Explicou que a empresa Paviplan, já iniciou a parte de topografia e nos próximos dias começarão os cortes, terraplanagem e movimentação de terras. “Essa é a primeira obra que iniciamos do na Vila Nova. Estamos trabalhando muito, Executivo e Legislativo juntos para fazermos o melhor por nossa cidade”, afirmou destacando a parceria constante dos vereadores.

Muito trabalho previsto para o bairro

Maas falou dos outros projetos prontos para a Vila Nova. “Temos muito trabalho a realizar no bairro, como as praças em processo de licitação, a segunda fase da pavimentação do binário, projeto prontos para a pavimentação das ruas Germano Neundorf e Matheus Leike, obras importantes que devemos iniciar brevemente”. Também pediu paciência para população, pois as obras irão gerar alguns transtornos.

O Prefeito agradeceu aos vereadores e comunidades presentes e destacou o apoio do Governador Carlos Moisés, “que muito tem feito por Mafra e região, especialmente com a destinação de recursos do Plano Mil”.

A Vice-Prefeita do Município, Celina Dittrich Vieira disse ser uma alegria imensa participar de mais essa ação do executivo, de “mais uma obra do governo Emerson Maas, que vai trazer muitos benefícios para a população e comércio do bairro e que vai beneficiar com certeza todo município”. Celina disse ficar feliz por ver que o governo Emerson Maas está dando respostas à insatisfação que existia na população de um modo geral, de não ver as coisas acontecerem em Mafra. “Agora nós estamos conseguindo, com apoio do Legislativo, proporcionar aos mafrenses o progresso que sempre mereceram”, concluiu.

Melhorar o acesso ao bairro

O casal morador da Vila Nova e que possui comércio no mesmo bairro, Ângela e Juliano Ribeiro estão animados com a chegada do binário. “A nossa Vila Nova está crescendo muito e o binário é uma obra necessária, pois acreditamos que, a curto prazo, vai agilizar em cerca de 80 por cento o acesso ao bairro e melhorar o fluxo de veículos.”, afirmaram.

Apoio do Legislativo

Os Vereadores foram unânimes em enaltecer a obra e os benefícios que ela representará para a Vila Nova. Parabenizaram o Prefeito Emerson Maas pelas ações que vem desenvolvendo em benefício do município e agradeceram ao Governador Carlos Moisés pela participação e apoio à Mafra. Estiveram presentes os vereadores Vanderlei Peters, presidente da Câmara Municipal, Dircelene Dittrich Pinto, João Maria Ferreira, Mario Skonieski, Rafael Augusto Cavalheiro, Sérgio Luiz Severino e Valdecir Antônio Munhoz.