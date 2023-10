Prefeito Maas decreta situação de emergência em Mafra

Compartilhar no Facebook

O Prefeito Emerson Maas decretou nesta quinta-feira, dia 5 de outubro, situação de emergência em Mafra, nas áreas do Município afetadas por tempestade local e chuvas intensas.

O decreto nº 5.305 de 5 de outubro de 2023 seguiu o parecer da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMDEC, favorável à declaração de Situação de Emergência.

O decreto também levou em consideração o fato de que, “até as 11 horas do dia 5 de outubro, o município já contava com cerca de 100 pessoas desabrigadas em razão de suas residências estarem inundadas e/ou em risco de inundação”.

A íntegra do Decreto 5.305 de 5 de outubro de 2023 pode ser acessada no site oficial da Prefeitura de Mafra, pelo link https://mafra.sc.gov.br/legislacao/decreto-no-5-305/