Prefeito Maas ministra capacitação para agentes públicos sobre Compliance e Anticorrupção

Secretários municipais de Mafra, gestores do Instituto de Previdência do Município – IPMM, do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais – PLASMA e Servidores da Câmara de Vereadores participaram neste final de ano de curso sobre Compliance e Anticorrupção, ministrado pelo Prefeito Emerson Maas.

Na segunda-feira, dia 19 aconteceu mais uma etapa do curso, com vistas a dar continuidade ao processo de implantação do compliance na administração municipal, cumprindo mais uma meta de seu plano de governo. No ano passado o Prefeito promulgou a Lei nº 4.535 de 02 de julho de 2021, que instituiu o Comitê Municipal de Compliance e Integridade.

Ética e lisura na Administração

No contexto do setor público, o compliance tem como o objetivo assegurar o cumprimento das leis, normas e regimentos que exercem influência sobre a administração pública.

Conforme explicou Maas, “a gestão municipal busca continuamente a manutenção de uma postura ética em todas as suas ações, bem como dos servidores em geral, e a garantia da lisura em todos os processos administrativos, por meio dos mecanismos de controle existentes”. Salientou que “é fundamental atuar na prevenção da fraude e corrupção, atos intoleráveis em uma instituição pública”.

Maas enalteceu a presença do Presidente do IPMM, Nailor Lis, do Gestor do Plasma, João Carlos Landoski e do presidente da Câmara de Vereadores para o próximo ano, Sergio Luiz Severino.