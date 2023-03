Prefeito Maas recebe Comandante da PRF de Mafra e representante da Arteris

Compartilhar no Facebook

Soluções para diminuir os acidentes que ocorrem frequentemente na BR-116, principalmente no trecho urbano de Mafra, foi um dos temas abordados durante visita ao Prefeito Emerson Maas, do Comandante da Polícia Rodoviária Federal de Mafra, Cleomar Rodrigues da Luz e do representante da Arteris, supervisor de tráfego, Diogo Eckel Bonfim.

A visita aconteceu na última segunda-feira, dia 13, quando também foram abordados outros temas sobre ações necessárias para o avanço e crescimento da cidade. Um deles foi sobre como proceder com a captura dos animais que ficam soltos nas rodovias, principalmente equinos e para onde enviá-los.