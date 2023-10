Prefeito Maas visita áreas atingidas pela enchente

Compartilhar no Facebook

O prefeito Emerson Maas esteve percorrendo as áreas alagadas do município, como a Vila Solidariedade, Vila Ivete e Vila Buenos Aires, além dos ginásios e escolas onde estão sendo abrigadas as famílias desalojadas pelas águas.

Na tarde de sexta-feira,¬†dia 4¬†o munic√≠pio contava com 400 pessoas ¬†desalojadas, das quais cerca de 45 fam√≠lias (150) pessoas em abrigos p√ļblicos. Nessa mesma tarde, por volta das 16 horas o¬†rio Negro atingiu a marca de 8.323.

O Prefeito destacou a pronta a√ß√£o da Defesa Civil do Munic√≠pio, que vem trabalhando de forma preventiva na retirada das fam√≠lias das casas,¬†antes da chegada das √°guas. ‚ÄúA agilidade dos trabalhos ajudou a ¬†salvaguardar a integridade f√≠sica dos moradores e a evitar perdas materiais com danos ao mobili√°rio, utens√≠lios e eletrodom√©sticos, nesse momento de dificuldade pelo qual¬†passam os mafrenses‚ÄĚ, declarou

Maas agradeceu as for√ßas que unidas est√£o apoiando o munic√≠pio,¬†como Ex√©rcito Brasileiro, Pol√≠cia Militar e Corpo de Bombeiros, bem como a a√ß√£o de volunt√°rios e da popula√ß√£o com as doa√ß√Ķes de donativos aos desabrigados.

Defesa Civil

A Defesa Civil informa que o atendimento emergencial e presencial continua acontecendo na antiga estação ferroviária, junto as CRAS, na Rua Benemérito Pedro Kuss. Os telefones da Defesa Civil para emergência são  (47) 99258 -9112 (WhatsApp) e 3643-7181.