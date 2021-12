Prefeito recebe mafrense campeão carioca de futsal sub 7

Compartilhar no Facebook

O Prefeito Emerson Maas recebeu nesta semana a visita do atleta Francisco Eckel Bossi, de 7 anos, revelação mafrense que está brilhando nas quadras e campos do Rio de Janeiro.

Jogando pelo Flamengo, conquistou aos 7 anos, o título de campeão carioca de futsal, sub 7, vencendo o Botafogo na final por 3 a 1, com um gol de Francisco, ou Chico, como é conhecido.

Atleta da escolinha de futsal Furacão JR3, Chico recebeu os parabéns do Prefeito Maas e a orientação para que siga seus sonhos.  E o sonho do ilustre mafrense é ser jogador de futebol do PSG.