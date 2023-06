Prefeito recebe visita de membros do Clube Soroptimista Internacional

Compartilhar no Facebook

Pintar bancos das praças de Mafra e Rio Negro na cor laranja com mensagens inseridas alertando sobre a violência contra a mulher. Esta foi a proposta apresentada na manhã desta terça-feira, 06, ao Prefeito Emerson Maas e à vice-prefeita Celina Dittrich Vieira pelos membros do Clube Soroptimista Internacional de Rio Negro, Tangryane Fadel, Anete Woehl, Norma Maria do Valle e Alaide Schreiner.

Na ocasião, foi exposto o projeto “Banco da Praça – O Amigo da Mulher”, seguido de solicitação de autorização para pintura de um banco de cada praça ou logradouro público de Mafra, sem ônus para a Administração Municipal.

O prefeito elogiou a iniciativa da entidade e sinalizou positivamente para a execução do projeto. “É crucial compreender que a violência contra as mulheres é uma questão grave e persistente em nossa sociedade, assumindo várias formas como física, sexual, psicológica e econômica. Denunciar a violência contra a mulher é criar uma cultura de apoio e solidariedade, onde as vítimas se sintam encorajadas a falar e saibam que serão ouvidas”, disse.

Acompanharam a visita o secretário de meio ambiente e desenvolvimento urbano, Luiz Vidal da Silva Jr. e a engenheira civil, Jerusa Janaína Dutra. O banco

Além de ser pintado na cor laranja, serão inseridas as seguintes frases: “Em memória das mulheres assassinadas por quem diziam amá-las”; “Mulher em situação de emergência, ligue 180”.