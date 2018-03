Prefeito Wellington se reúne com presidente da Celesc em Florianópolis

Compartilhar no Facebook

O prefeito Wellington Bielecki reuniu-se ontem, sexta-feira, dia 16 de março, em Florianópolis com o presidente da Celesc, Cleverson Siewert, juntamente com o presidente da Amplanorte, prefeito de Canoinhas, Gilberto Passos, cobrando ações e projetos para a melhoria do fornecimento de energia elétrica para a região, principalmente na área rural.

Na oportunidade o representante da Celesc se comprometeu em se reunir novamente nos dias 13 e 14 de abril, para discutir novos e importantes investimentos para a região – para ainda este ano – e assim minimizar os problemas de abastecimento de energia para o planalto norte.