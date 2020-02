Prefeitos da região foram a Brasília para discutir obras na BR-116

O encontro teve o objetivo de discutir junto à direção da ANTT a continuidade do processo de duplicação da rodovia BR-116

Compartilhar no Facebook

Nesta quinta-feira (06) os prefeitos da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense (Amplanorte), Associação dos Municípios da Região do Contestado (Amurc) e Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures), reuniram-se com a direção da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em Brasília.

O encontro teve o objetivo de discutir junto à direção da ANTT a continuidade do processo de duplicação da rodovia BR-116.

O presidente da Amplanorte e prefeito do município de Mafra, Welligton Bieleck, ressaltou a importância do assunto para a região e segundo ele essas iniciativas tornam a região cada vez mais atrativas economicamente para instalação de novas empresas.

A duplicação da rodovia BR-116 é uma luta antiga da Amplanorte que em conjunto com outras associações, representadas pelo Grupo Paritário de Trabalho, discute com a concessionária a duplicação dos trechos urbanos de todos os municípios catarinenses cortados pela rodovia, trevos, acessos, marginais, entre outras, apontando as prioridades dos municípios da região.

O grupo trata-se de uma comissão tripartite que reúne membros da sociedade civil, da concessionária e dos usuários, num fórum permanente que discute, fiscaliza e representa os interesses da região.

SOBRE A BR-116

A BR 116 é a maior rodovia do Brasil e também é conhecida por ser uma das mais perigosas, devido ao fato de haver muitos veículos pesados de carga, ônibus, que somados ao elevado número de automóveis que também circulam pela BR 116 geram acidentes e tráfego intenso em alguns trechos.

A responsável pela administração do trecho da BR-116 que os municípios da Amplanorte estão situados é a autopista Planalto Sul (412,7 km), fazendo a ligação da capital paranaense à divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Por solicitação dos participantes da reunião, foi decidido que haverá uma maior periodicidade das reuniões, de forma que, as tratativas avancem e o projeto executivo previsto possa ser entregue final de março de 2020.

Estiveram presentes: Wellington Bieleck, prefeito do município de Mafra e presidente da Amplanorte, Jean Carlo, prefeito de Monte Castelo.